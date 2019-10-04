Космический крендель. ALMA показал, как едят звезды-малыши: видео

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Видеоролик дает новую информацию о самых ранних фазах жизни звезд

Комплекс радиотелескопов Атакамская большая антенная решетка миллиметрового диапазона (Atacama Large Millimeter Array, ALMA) запечатлела беспрецедентное изображение двух околозвездных дисков, на которых растут маленькие звезды, питаясь материалом из окружающего их родового диска. Об этом сообщает ESO.

Звезды вытягивают массу из окружающего диска газа и пыли, и это создает вращающиеся петли.

Отмечается, что видеозапись проливает новый свет на самые ранние фазы жизни звезд и помогают астрономам определить условия, в которых рождаются двойные звезды.

Благодаря ALMA, впервые появилась возможность увидеть этот процесс в таком высоком качестве - в разрешении 4K UHD.

ESOcast Light - это серия коротких видеороликов, рассказывающих о Вселенной, которые не заменят стандартные, более длинные ESOcasts, но дополнят их текущими новостями и изображениями по астрономии в пресс-релизах ESO.

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Теги: космос, звезда, ALMA
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