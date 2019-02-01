Меркель уходит из Facebook: записала прощальное видео

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За ее работой на посту канцлера можно будет по-прежнему следить на официальной странице правительства и в Instagram

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Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала закрытие своей страницы в социальной сети Facebook. 

Канцлер объяснила, что отказывается поддерживать акаунт потому, что уже не возглавляет партию Христианско-демократический союз.

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Меркель сказала, что за ее работой на посту канцлера можно будет по-прежнему следить в соцсетях - на официальной странице правительства в Facebook и в Instagram.

"Сегодня - день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook", - сказала Меркель. За ее страницей в этой соцсети следят 2,5 млн пользователей.

В октябре 2018 года Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии ХДС. В декабре Христианско-демократический союз возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Меркель также сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера Германии после 2021 года, когда закончится ее действующая каденция.

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Теги: facebook, ангела меркель, соцсети
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