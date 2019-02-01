Меркель уходит из Facebook: записала прощальное видео

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала закрытие своей страницы в социальной сети Facebook.
Канцлер объяснила, что отказывается поддерживать акаунт потому, что уже не возглавляет партию Христианско-демократический союз.
Меркель сказала, что за ее работой на посту канцлера можно будет по-прежнему следить в соцсетях - на официальной странице правительства в Facebook и в Instagram.
"Сегодня - день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook", - сказала Меркель. За ее страницей в этой соцсети следят 2,5 млн пользователей.
В октябре 2018 года Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии ХДС. В декабре Христианско-демократический союз возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Меркель также сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера Германии после 2021 года, когда закончится ее действующая каденция.
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