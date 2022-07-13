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На орбиту запустили секретную аппаратуру для Пентагона и ЦРУ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 09:21
Старт ракеты Electron (фото — Rocket Lab)
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обновлено

13 июля в 09:30 по Киеву с полуострова Махия в Новой Зеландии состоялся пуск ракеты Electrоn компании Rocket Lab с миссией Wise One Looks Ahead ("Мудрый смотрит вперед", перевод крылатой фразы Sapiens qui prospicit).

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Это первый из двух последовательных запусков для Национального разведывательного управления США (NRO), организации межведомственного подчинения Пентагона и ЦРУ.

Второй пуск состоится, как предполагается, спустя 10 дней. Сегодняшняя миссия NROL-162 стартует со стартового стола "A", а запуск миссии Antipodean Adventure (NROL-199) запланирован с площадки "B" не ранее 22 июля.

Обе миссии несут аппаратуру в интересах нацбезопасности США, спроектированную, построенную и эксплуатируемую NRO в сотрудничестве с Минобороны Австралии.

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Как указывает компания в пресс-релизе, малые спутники (их количество, параметры и задачи не сообщаются) помогут NRO "предоставлять важную информацию правительственным учреждениям и лицам, принимающим решения и отслеживающим международные проблемы".

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"Данные и изображения из нужного места в нужное время могут... выявить перемещения войск", – заявлено одной из целей миссий. В компании напомнили, что ранее в этом году они запустили спутник, который мониторит ситуацию над Украиной для американских поставщиков коммерческих изображений BlackSky.

Ракету Rocket Lab уже использовали для аналогичных миссий: аппаратура NROL-151 (RASR-1) была успешно отправлена в космос в начале 2020-го, а RASR-2 – в июне того же года.

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Через 60 минут после старта полезная нагрузка будет отсоединена от разгонного блока. Контролируемое возвращение первой ступени не планируется.

На патчах миссии – австралийский клинохвостый орел и плащеносная ящерица. Это символизирует партнерство NRO с МО Австралии.

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Евгений Пилипенко
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