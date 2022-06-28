28 июня в 12:55 по Киеву с полуострова Махия в Новой Зеландии запланирован пуск ракеты Electron компании Rocket Lab с миссией CAPSTONE. Одноименный аппарат будет отправлен к Луне для проверки и подтверждения теоретических расчетов об окололунной гало-орбите (NRHO), на которой планируют удерживать будущую космическую станцию Gateway от NASA.

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CAPSTONE – аббревиатура от Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, то есть "Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования".

Это 55-килограммовый мини-спутник габаритами 1,4х1,1х1,0 м, разработанный и построенный Tyvak Nano-Satellite Systems (дочка Terran Orbital Corporation), который принадлежит и будет эксплуатироваться компанией Advanced Space. Интегрирован в разгонную платформу Photon от Rocket Lab с двигателем HyperCurie.

Спустя пять суток после запуска эта установка запустится в последний раз в серии маневров по подъему орбиты, разгонит спутник до скорости 39 500 км/ч и выведет его на траекторию к Луне. Путешествие в точку на NRHO займет четыре месяца, оставаться там аппарат будет по меньшей мере полгода.

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Такая орбита – это "золотая точка" в плане гравитации, где притяжение Земли и Луны "уравновешиваются", что дает почти стабильную орбиту. Там законы природы выполнят большую часть работы по удержанию станции на нужной траектории, для коррекции орбиты будет использоваться минимум топлива.

Gateway станет перевалочным пунктом на пути астронавтов к Луне в рамках программы Artemis.

Цели миссии CAPSTONE:

→ проверка характеристик окололунной гало-орбиты;

→ демонстрация выхода на эту уникальную орбиту и ее поддержание, обеспечивающее высокоэффективный путь к поверхности Луны и обратно;

→ демонстрация навигации между космическими аппаратами, которые позволят будущим аппаратам определять свое местоположение относительно Луны, не полагаясь исключительно на отслеживание с Земли;

→ закладка основы для коммерческой поддержки будущих лунных операций;

→ получение опыта небольших специализированных запусков кубсатов за пределы низкой околоземной орбиты, к Луне и далее;

→ проверка навигации с использованием сигналов Deep Space Network и атомных часов, что позволит многим пользователям вокруг Луны определять положение.

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Евгений Пилипенко

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