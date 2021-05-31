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На Манхэттене появился футуристический "воздушный" остров-парк: видео с дрона из Нью-Йорка видео

31.05.2021, 09:56
Скриншот из видеозаписи alexkarry
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Несколько дней назад в Нью-Йорке открыли новый парк. Уникальный для города по дизайну и архитектуре Little Island – остров площадью около 10 000 м2, который построили на 132 бетонных колоннах у берега реки Гудзон. Дрон-видео парка показал пользователь YouTube alexkarry.

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Проект Little Island создала группа Heatherwick Studio дизайнера Томаса Хизервика из Британии, а строительство на сумму $260 млн обеспечил местный бизнесмен Барри Диллер с супругой-модельером Дианой фон Фюрстенберг.

Как уточняет Dezeen.com, парк начали строить еще в 2016 году, но судебная тяжба с общественной организацией The City Club of New York затянула его создание.

Фото: ЕРА

Парк расположен на юге Манхэттена и открыт для всех желающих. На территории много дорожек, деревьев, три сцены и бар. Владелец намерен использовать инфраструктуру в том числе как ночной клуб.

Фото: ЕРА

"Надеюсь, людям будет нравиться и через 100 лет. А если нет, они могут просто взорвать его", – заявил Диллер 21 мая на открытии "острова".

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Евгений Пилипенко
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нью-йорк парк дизайн архитектура строительствоэ Little Island Томас Хизервик
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