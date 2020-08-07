На митинге в Минске включили "Перемен!" Цоя. Силовики выдернули шнуры – видео

Вчера на предвыборном концерте в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской диджеи включили песню группы Кино "Перемен!", однако люди в штатском тут же начали вырывать джеки из усилителей, чтобы выключить "бунтарскую" композицию. Видео инцидента опубликовали в YouTube-канале DW на русском.

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Агентство пишет, что собравшиеся начали подпевать Виктору Цою, а диджеи Кирилл Голанов и Владислав Соколовский "подняли руки со знаком V и белыми браслетами" - их жест повторили многие.

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"Мужчины чиновного вида, которые распоряжались на празднике, явно растерялись и пропустили несколько куплетов песни, но потом картинно вырвали провода из звукоусиливающей аппаратуры. ОМОН оттеснил всех от сцены, однако больше ничего не происходило", - пишет источник. Люди скандировали диджеям "Молодцы!", а властям - "Позор!"

9 августа в РБ пройдут выборы президента. В них участвуют пять кандидатов: глава государства с 1994 года Лукашенко, глава партии Грамада Сергей Черечень, сопредседатель ОО Говори правду! Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016—2019) Анна Канопацкая.

Штабы Тихановской и снятых с регистрации кандидатами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.

30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

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Видео: Paulyuk Bykowski / DW