На митинге в Минске включили "Перемен!" Цоя. Силовики выдернули шнуры – видео

Вчера на предвыборном концерте в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской диджеи включили песню группы Кино "Перемен!", однако люди в штатском тут же начали вырывать джеки из усилителей, чтобы выключить "бунтарскую" композицию. Видео инцидента опубликовали в YouTube-канале DW на русском.
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Агентство пишет, что собравшиеся начали подпевать Виктору Цою, а диджеи Кирилл Голанов и Владислав Соколовский "подняли руки со знаком V и белыми браслетами" - их жест повторили многие.
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"Мужчины чиновного вида, которые распоряжались на празднике, явно растерялись и пропустили несколько куплетов песни, но потом картинно вырвали провода из звукоусиливающей аппаратуры. ОМОН оттеснил всех от сцены, однако больше ничего не происходило", - пишет источник. Люди скандировали диджеям "Молодцы!", а властям - "Позор!"
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Видео: Paulyuk Bykowski / DW