На митинге в Минске включили "Перемен!" Цоя. Силовики выдернули шнуры – видео

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Инцидент случился в Киевском сквере около 19:00: вместо запланированного властями репертуара с советской эстрадой из колонок зазвучал Виктор Цой

Вчера на предвыборном концерте в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской диджеи включили песню группы Кино "Перемен!", однако люди в штатском тут же начали вырывать джеки из усилителей, чтобы выключить "бунтарскую" композицию. Видео инцидента опубликовали в YouTube-канале DW на русском.

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Агентство пишет, что собравшиеся начали подпевать Виктору Цою, а диджеи Кирилл Голанов и Владислав Соколовский "подняли руки со знаком V и белыми браслетами" - их жест повторили многие.

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"Мужчины чиновного вида, которые распоряжались на празднике, явно растерялись и пропустили несколько куплетов песни, но потом картинно вырвали провода из звукоусиливающей аппаратуры. ОМОН оттеснил всех от сцены, однако больше ничего не происходило", - пишет источник. Люди скандировали диджеям "Молодцы!", а властям - "Позор!"

    • 9 августа в РБ пройдут выборы президента. В них участвуют пять кандидатов: глава государства с 1994 года Лукашенко, глава партии Грамада Сергей Черечень, сопредседатель ОО Говори правду! Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016—2019) Анна Канопацкая.
    • Штабы Тихановской и снятых с регистрации кандидатами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.
    • 30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

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    Видео: Paulyuk Bykowski / DW

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      Теги: Виктор Цой, выборы, песня, диджей, митинг, концерт, ОМОН, Светлана Тихановская, перемен
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