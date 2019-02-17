На охрану США заступил ультрасовременный корабль-невидимка: видео

Вчера, 16 февраля, в состав Военно-морских сил США в ходе торжественной церемонии официально вошел новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий USS Tulsa (LCS 16) ("Талса"), выполненный по технологии стелс. Об этом сообщает Пентагон.

Спонсором корабля выступила бывший мэр города Талса - Кэти Тейлор, церемонию возглавил сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд.

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Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.

Строительством кораблей серии LCS занимаются две компании Austal и Lockheed Martin.

"Талса"- корабль класса Independence, корпус его сконструирован по типу тримарана. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тысяч тонн. Максимальная скорость - 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тыс км. Место базирования - Сан-Диего (штат Калифорния).

Вооружение: пушка калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS.