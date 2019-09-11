На планете в годной для жизни зоне заметили признаки воды: видео

Астрономы Лондонского университета проанализировали данные телескопа Хаббл и обнаружили признаки водяного пара в атмосфере планеты вне Солнечной системы. Об этом сообщает NASA.

Размер и сила тяжести на поверхности планеты K2-18b, а также радиационный фон намного превышают соответствующие показатели Земли. Однако эта планета находится в зоне пригодной для жизни, то есть там, где может собираться вода на поверхности.

K2-18b расположена на расстоянии 110 световых лет от Земли в созвездии Льва и является одной из сотен экзопланет с массой между массой Земли и Нептуном, обнаруженных орбитальным телескопом Кеплер.

Ожидается, что миссия NASA Тесс, выявит еще сотни таких планет в ближайшие годы.

21 августа стало известно, что Аэрокосмическое управление США дало согласие на реализацию миссии по поиску жизни на спутнике Юпитера Европе.

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