На космическом полигоне компании SpaceX бизнесмена Илона Маска в ходе проверки наземной инфраструктуры проверили на прочность один из резервуаров и, доведя давление до определенного предела, планово взорвали его. Видео опубликовал в Twitter стример LabPabre.

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На кадрах видно, как бак разошелся по сварному шву и на площадку вылился жидкий азот.

У резервуара, который тестирует заправочную инфраструктуру, взрывом срезало верхнюю часть. Нижняя часть бака с усилениями осталась на стенде.

GSE (Ground Support Equipment) – оборудование наземной поддержки. То есть любое наземное оборудование, используемое для запуска ракет.

13 января 2022 года с базы Космических сил США на мысе Канаверал стартовала ракета с украинским правительственным спутником Сич-2-30.

19 января SpaceX запустила еще 49 спутников Starlink для широкополосного интернета.

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Яна Катасонова

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