На популярный круизный лайнер Oasis of the Seas упал кран: видео

На один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas ("Оазис морей") упал подъемный кран на Багамских островах. Об этом сообщает Florida Today.

ЧП произошло в доке Фрипорта - крупнейшего города острова Гранд-Багама. Судно проходило плановое техническое обслуживание.

Реклама

Пострадали не менее восьми человек. Руководство американской компании Royal Caribbean говорит, что их жизням ничего не угрожает.

Судовладелец оценивает повреждения и возможные изменения в расписании лайнера.

Oasis of the Seas ("Оазис морей") - один из крупнейших круизных лайнеров в мире. Владелец - круизное пароходство Royal Caribbean International. Порт приписки - Нассау, Багамы. На его построение было потрачено более 1,4 млрд долларов. Лайнер вмещает 8000 человек.

Читайте также: Почти 300 пассажиров "Оазиса морей" заразились кишечной инфекцией

Видео: WKMG News 6 ClickOrlando