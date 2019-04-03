На популярный круизный лайнер Oasis of the Seas упал кран: видео

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Пострадали не менее восьми человек

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На один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas ("Оазис морей") упал подъемный кран на Багамских островах. Об этом сообщает Florida Today.

ЧП произошло в доке Фрипорта - крупнейшего города острова Гранд-Багама. Судно проходило плановое техническое обслуживание.

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Пострадали не менее восьми человек. Руководство американской компании Royal Caribbean говорит, что их жизням ничего не угрожает.

Судовладелец оценивает повреждения и возможные изменения в расписании лайнера.

Oasis of the Seas ("Оазис морей") - один из крупнейших круизных лайнеров в мире. Владелец - круизное пароходство Royal Caribbean International. Порт приписки - Нассау, Багамы. На его построение было потрачено более 1,4 млрд долларов. Лайнер вмещает 8000 человек.

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Видео: WKMG News 6 ClickOrlando

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Теги: Круизный лайнер, видео, Багамы, кран, ​Royal Caribbean, Oasis of the Seas
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