На США обрушился снежный шторм: погибли более 10 человек – видео

На Средний Запад и Северо-Восток США обрушилась волна смертоносных снежных штормов: по меньшей мере 11 человек погибли в Канзасе, Небраске и Миссури. Об этом сообщает CBS News.

Дорожный патруль штатов передает: 10 человек погибли на обледеневших дорогах – машины попросту переворачиваются. За последние дни произошло более 680 ДТП, 660 человек бросили свои автомобили, решив выбираться из бури самостоятельно.

SNOW SPINOUT: ABC affiliate KMBC captured the moment a pickup truck lost control on a snowy highway in Kansas City, Missouri, narrowly missing another vehicle, as a major storm heads east, with dozens of states under weather alerts. More tonight. https://t.co/eYaBbxHBa0 pic.twitter.com/2OAkKbMzlP