На США обрушился снежный шторм: погибли более 10 человек – видео

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На обледеневших дорогах переворачиваются машины: среди бури брошены 660 автомобилей

На Средний Запад и Северо-Восток США обрушилась волна смертоносных снежных штормов: по меньшей мере 11 человек погибли в Канзасе, Небраске и Миссури. Об этом сообщает CBS News.

Дорожный патруль штатов передает: 10 человек погибли на обледеневших дорогах – машины попросту переворачиваются. За последние дни произошло более 680 ДТП, 660 человек бросили свои автомобили, решив выбираться из бури самостоятельно.

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В штате же Юта погиб сноубордист. Его похоронила лавина. Это первая смерть лыного сезона - власти предупреждают о высокой опасности новых сходов лавин.

Чудом выжил водитель в Иллинойсе, машину которого после заноса сбил грузовой поезд.

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Теги: Юта, Канзас, снег, шторм, катаклизм, Миссури, буря, метель, лавина, небраска
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