Над Пуэрто-Рико сняли горящие обломки. Вероятно, это была смерть спутника Маска – видео

Над Пуэрто-Рико сняли горящие куски космического мусора. Доктор Марко Лангбрук из Лейденского университета в Нидерландах предположил в Twitter, что это могли быть обломки спутника Starlink компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что кадры над Пуэрто-Рико были сняты Карибским астрономическим сообществом 7 февраля. На них видно два объекта, которые раскалываются на части и сгорают в атмосфере.

Что именно это было – доподлинно неизвестно. Однако Лангбрук предположил, что это мог быть один из спутников Starlink, которые были запущены 3 февраля.

Вчера в SpaceX заявили, что большинство из 49 запущенных в этот день спутников сойдут или уже сошли с низкой околоземной орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы.

В компании объяснили, что это произошло из-за небольшой геомагнитной бури, которая повлияла на выведение спутников на орбиту выше. В SpaceX заверяют, что падающие Starlink не представляют опасности столкновения с другими спутниками и практически полностью сгорят в атмосфере.

Читайте также: В Канаде коты "сломали" интернет Starlink: захватили спутниковую тарелку – фото

Читайте также: Почему Starlink не работает в Украине, хотя он нам нужен. Объясняет эксперт по космосу

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.