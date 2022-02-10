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Над Пуэрто-Рико сняли горящие обломки. Вероятно, это была смерть спутника Маска – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 09:38
Вероятно, горящий спутник Starlink SpaceX (Скриншот видео)
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Над Пуэрто-Рико сняли горящие куски космического мусора. Доктор Марко Лангбрук из Лейденского университета в Нидерландах предположил в Twitter, что это могли быть обломки спутника Starlink компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.

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Отмечается, что кадры над Пуэрто-Рико были сняты Карибским астрономическим сообществом 7 февраля. На них видно два объекта, которые раскалываются на части и сгорают в атмосфере.

Что именно это было – доподлинно неизвестно. Однако Лангбрук предположил, что это мог быть один из спутников Starlink, которые были запущены 3 февраля.

Вчера в SpaceX заявили, что большинство из 49 запущенных в этот день спутников сойдут или уже сошли с низкой околоземной орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы.

В компании объяснили, что это произошло из-за небольшой геомагнитной бури, которая повлияла на выведение спутников на орбиту выше. В SpaceX заверяют, что падающие Starlink не представляют опасности столкновения с другими спутниками и практически полностью сгорят в атмосфере.

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Над Пуэрто-Рико сняли горящие обломки. Вероятно, это была смерть спутника Маска – видео

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Марк Сировой
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Илон Маск Starlink спутник spacex космос геомагнитная буря
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