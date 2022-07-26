Американские исследователи роботизированных систем предложили использовать "модернизированных" мертвых пауков как контролируемые захваты для манипуляции миниатюрными вещами. Авторы назвали "некроботикой" отрасль, в которую может развиться их ноу-хау. Текст исследования опубликован 25 июля в Advanced Science.

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По словам инженеров, их работа важна, так как есть множество задач "захватить/поднять/перенести/положить" – тот же процесс сборки микроэлектроники.

Группа инженеров Университета Райса занимается изучением таких материалов, как гидрогели и эластомеры, в качестве основы для "мягких" робосистем. Их приводят в действие пневматикой, химреакциями и даже светом.

У позвоночных для движения используются мускулы, а пауки приводятся в движение гидравликой. В их телах есть камера с жидкостью, которая по трубочкам соединяется с лапками. Давление в камере растет – лапки выпрямляются, падает – сжимаются.

Этот механизм авторы исследование предложили использовать для получения биозахватов.

Опыты проводили на мертвых пауках семейства Lycosidae. В камеру с жидкостью в тельцах вводили иглу, через которую либо накачивали воздухом, либо высасывали его назад.

Экспериментально было доказано, что тело мертвого паука без критической деградации останков срабатывает более чем 1000 циклов, причем "захват" может удерживать груз в 130% от его массы. Чем меньше паук, тем выше этот показатель.

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Чтобы продлить "срок годности" таких захватов, авторы предлагают покрывать их полимерной пленкой, чтобы избежать высыхания тельца.

Евгений Пилипенко

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