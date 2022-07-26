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Некроботы. Из мертвых пауков сделали захваты для роботов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 13:49
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Американские исследователи роботизированных систем предложили использовать "модернизированных" мертвых пауков как контролируемые захваты для манипуляции миниатюрными вещами. Авторы назвали "некроботикой" отрасль, в которую может развиться их ноу-хау. Текст исследования опубликован 25 июля в Advanced Science.

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По словам инженеров, их работа важна, так как есть множество задач "захватить/поднять/перенести/положить" – тот же процесс сборки микроэлектроники.

Группа инженеров Университета Райса занимается изучением таких материалов, как гидрогели и эластомеры, в качестве основы для "мягких" робосистем. Их приводят в действие пневматикой, химреакциями и даже светом.

У позвоночных для движения используются мускулы, а пауки приводятся в движение гидравликой. В их телах есть камера с жидкостью, которая по трубочкам соединяется с лапками. Давление в камере растет – лапки выпрямляются, падает – сжимаются.

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Этот механизм авторы исследование предложили использовать для получения биозахватов.

Опыты проводили на мертвых пауках семейства Lycosidae. В камеру с жидкостью в тельцах вводили иглу, через которую либо накачивали воздухом, либо высасывали его назад.

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Экспериментально было доказано, что тело мертвого паука без критической деградации останков срабатывает более чем 1000 циклов, причем "захват" может удерживать груз в 130% от его массы. Чем меньше паук, тем выше этот показатель.

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Чтобы продлить "срок годности" таких захватов, авторы предлагают покрывать их полимерной пленкой, чтобы избежать высыхания тельца.

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Евгений Пилипенко
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