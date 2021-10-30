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Netflix показал трейлер второго сезона "Ведьмака": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 22:40
Скриншот с видео
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак", снятого по одноименной серии романов в жанре фэнтези польского писателя Анджея Сапковского.

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Второй сезон появится на сервисе Netflix 17 декабря. Он будет состоять из восьми серий. В этом сезоне повзрослевшая героиня сериала Цири учится владеть мечом, юг продолжает войну с севером, а ведьмак Геральт пытается спасти людей от чудовищ.

В трейлере, вместо привычных средневековых мотивов, звучит рэп – трек Jay-Z "Monster". 

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Вадим Ребрина
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Netflix кино сериал ведьмак
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