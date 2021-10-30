Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак", снятого по одноименной серии романов в жанре фэнтези польского писателя Анджея Сапковского.
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Второй сезон появится на сервисе Netflix 17 декабря. Он будет состоять из восьми серий. В этом сезоне повзрослевшая героиня сериала Цири учится владеть мечом, юг продолжает войну с севером, а ведьмак Геральт пытается спасти людей от чудовищ.
В трейлере, вместо привычных средневековых мотивов, звучит рэп – трек Jay-Z "Monster".
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