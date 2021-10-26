Кинокомпания Legendary объявила о съемках второй части "Дюны"
Кинокомпания Legendary объявила о работе над продолжением культового фильма "Дюна" Дени Вильнева.
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Продолжение должно выйти в прокат в октябре 2023 года, сообщает Deadline.
"Я только что получил новости от Legendary о том, что мы официально продвигаемся вперед с Dune: Part Two. Я мечтал адаптировать "Дюну" Фрэнка Герберта, и я хочу поблагодарить фанатов, актеров и команду, Legendary и Warner Bros. за поддержку этой мечты. Это только начало", – сказал Вильнев в комментарии изданию.
Во второй части будет адаптирована остальная часть романа Фрэнка Герберта, предполагает The Verge.
Основные актеры, такие как Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем, по-видимому, также примут участие в съемках второй части фильма, хотя официальной информации о кастинге пока нет.
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