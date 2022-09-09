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Новый король Великобритании Чарльз III впервые обратился к нации – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 20:58
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Новый король Великобритании Чарльз III сегодня, 7 сентября, выступил с первым обращением к нации. В нем он рассказал о своей матери Елизавете II, ее вкладе в развитие страны, а также объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцем Уэльским.

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"Королева Елизавета II прожила чудесную жизнь, воплотив в жизнь предопределенное судьбой обещание. Ее смерть стала поводом для глубокого траура. Сегодня я возобновляю перед вами это обещание – служить до конца жизни", – сказал Чарльз ІІІ.

Во время видеообращения он также сообщил, что его потомок Уильям получает шотландский титул и принимает титул герцога Корнуолльского.

"И также я объявляю, что дарю ему титул принца Уэльского", – сказал он.

Чарльз ІІІ сообщил, что похороны Елизавета II состоятся примерно через неделю.

  • Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
  • Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.
  • Сегодня он впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Его сопровождала королева-консорт Камилла. 

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Оксана Житнюк
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Великобритания елизавета II Чарльз III
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