Роботостроительная компания Boston Dynamics впечатлила новым видео с гуманоидными роботами Atlas, которые при помощи паркур-задач демонстрируют "атлетизм", прекрасно поддерживая равновесие за счет быстро меняющихся и высокоэнергетических действий.
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"Паркур – идеальная песочница для команды Boston Dynamics, где можно экспериментировать с новым поведением", – подписали авторы видео.
Инженеры уточнили, что с помощью прыжков и балансировки они "доводят Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта".
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В компании по традиции показали видео "за кулисами" – за счет чего достигается подобная ловкость роботов, и как прописана программа их действий.
В комментариях профессиональные паркурщики в шутку пишут, что "пора на пенсию", а другие пользователи предлагают отправить роботов вместо людей на Луну по новой миссии NASA.
- Робособака Boston Dynamics помогла исследовать Чернобыльскую зону, а также будет проверять нефтяные вышки в Норвегии и служить в полиции.
- Boston Dynamics показала, как ее роботы тащат грузовик.
- Робопес рыщет по офису и лестнице, а робот-акробат выполняет трюки.
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