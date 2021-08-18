Роботостроительная компания Boston Dynamics впечатлила новым видео с гуманоидными роботами Atlas, которые при помощи паркур-задач демонстрируют "атлетизм", прекрасно поддерживая равновесие за счет быстро меняющихся и высокоэнергетических действий.

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"Паркур – идеальная песочница для команды Boston Dynamics, где можно экспериментировать с новым поведением", – подписали авторы видео.

Инженеры уточнили, что с помощью прыжков и балансировки они "доводят Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта".

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В компании по традиции показали видео "за кулисами" – за счет чего достигается подобная ловкость роботов, и как прописана программа их действий.

В комментариях профессиональные паркурщики в шутку пишут, что "пора на пенсию", а другие пользователи предлагают отправить роботов вместо людей на Луну по новой миссии NASA.

Boston Dynamics – разработчик и производитель высокомобильных роботов. Основана в 1992-м на базе Массачусетского технологического института. Роботы обладают повышенной мобильностью, ловкостью и интеллектом, что позволяет им работать в труднодоступных пространствах. Их хотят использовать прежде всего в промышленности. В портфолио компании четыре робота – собакоподобный – разработчик и производитель высокомобильных роботов. Основана в 1992-м на базе Массачусетского технологического института. Роботы обладают повышенной мобильностью, ловкостью и интеллектом, что позволяет им работать в труднодоступных пространствах. Их хотят использовать прежде всего в промышленности. В портфолио компании четыре робота – собакоподобный Spot , роботы-погрузчики Stretch и Pick, а также робот-гуманоид Atlas . До 2017-го компанией владела Google , после ее выкупил японский SoftBank, а летом 2021-го Hyundai выкупила компанию за $1,1 млрд.

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Евгений Пилипенко

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