Оптический феномен. В Китае взошло сразу три солнца: видео

15 февраля в небе над китайской провинцией Гебей заметили необычный оптический феномен, который выглядит как три солнца сразу. Такое же явление наблюдали на севере России - в Сибири.

"Сияние по обе стороны солнца создало впечатление, что над Землей взошло три солнца", - сказано в сообщении украинской службы Голоса Америки.

Реклама

В Китае три солнца наблюдали примерно 10 минут.

Метеорологи называют солнечный нимб или гало оптическим феноменом атмосферы. Связано это с кристаллами льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.

Такое же явление ранее засняли на видео очевидцы на российском полуостров Ямал в Сибири. Видео трех солнц было опубликовано в Instagram пользователями reporter_noyabrsk.

Также оптический феномен видели в заполярном российском городке Билибино.