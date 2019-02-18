Оптический феномен. В Китае взошло сразу три солнца: видео

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Необычное природное явление видели жители Китая и российской Сибири

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15 февраля в небе над китайской провинцией Гебей заметили необычный оптический феномен, который выглядит как три солнца сразу. Такое же явление наблюдали на севере России - в Сибири. 

"Сияние по обе стороны солнца создало впечатление, что над Землей взошло три солнца", - сказано в сообщении украинской службы Голоса Америки.

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В Китае три солнца наблюдали примерно 10 минут.

Метеорологи называют солнечный нимб или гало оптическим феноменом атмосферы. Связано это с кристаллами льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск. 

Такое же явление ранее засняли на видео очевидцы на российском полуостров Ямал в Сибири. Видео трех солнц было опубликовано в Instagram пользователями reporter_noyabrsk.

Также оптический феномен видели в заполярном российском городке Билибино.

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Допис, поширений Виkтор А. (@viktor.chuk)

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Теги: Китай, видео, солнце, сибирь, оптический феномен, гало, нимб, три солнца, ямал, гебей
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