Под Пермью взорвался магистральный газопровод Газпрома: видео

В Пермском крае России вечером 25 февраля был прорван магистральный газопровод, произошел пожар. Об этом сообщает российский Интерфакс.
Разрыв с возгоранием произошел на лупинге магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР".
Пострадавших нет. "Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - отметили в ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Ранее источник отмечал факельное горение на месте разрыва.
Аварийный участок газопровода перекрыли, газ поставляется потребителям по резервной схеме. Угрозы населенных пунктам не отмечалось.
С момента предыдущей аварии на газопроводе в июле 2019 года прошло почти семь месяцев. Всего за 2019 год Интерфакс насчитал семь аварий на магистралях газовой монополии.
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