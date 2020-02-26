Под Пермью взорвался магистральный газопровод Газпрома: видео

В Пермском крае России вечером 25 февраля был прорван магистральный газопровод, произошел пожар. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Разрыв с возгоранием произошел на лупинге магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР".

Пострадавших нет. "Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - отметили в ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

Ранее источник отмечал факельное горение на месте разрыва.

Аварийный участок газопровода перекрыли, газ поставляется потребителям по резервной схеме. Угрозы населенных пунктам не отмечалось.

С момента предыдущей аварии на газопроводе в июле 2019 года прошло почти семь месяцев. Всего за 2019 год Интерфакс насчитал семь аварий на магистралях газовой монополии.

28 сентября в Закарпатской области в селе Дубровка был поврежден газопровод среднего давления.

Читайте также: Пламя высотой с 20-этажный дом: в России взорвался газопровод