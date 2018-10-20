"Прямой дорогой в рай": Макаревич песней ответил Путину

Российский музыкант Андрей Макаревич написал песню-ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в случае ядерного удара все россияне попадут в рай как мученики.
"Но это не беда, нас с вами ждет награда,
на кой нам этот мир, коль наступает край.
Потухнут без следа все девять миллиардов,
а мы до одного – прямой дорогой в рай.
Я сам на этот рай давно имею виды,
любой небось мечтал, чтоб на халяву в рай.
Но есть один нюанс – туда летят шахиды,
а тут мы всей страной: "Подвинься, открывай"", - поет Макаревич.
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18 октября Путин на Валдайской конференции сказал: "У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют".