"Прямой дорогой в рай": Макаревич песней ответил Путину

Музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич посвятил валдайской речи президента Путина песню

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Российский музыкант Андрей Макаревич написал песню-ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в случае ядерного удара все россияне попадут в рай как мученики.

"Но это не беда, нас с вами ждет награда,

на кой нам этот мир, коль наступает край.

Потухнут без следа все девять миллиардов,

а мы до одного – прямой дорогой в рай.

Я сам на этот рай давно имею виды,

любой небось мечтал, чтоб на халяву в рай.

Но есть один нюанс – туда летят шахиды,

а тут мы всей страной: "Подвинься, открывай"", - поет Макаревич.

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18 октября Путин на Валдайской конференции сказал: "У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют".