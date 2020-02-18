Расход – 5300 кг топлива в секунду. Стрим старта ракеты "Ариан"

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Европейская ракета-носитель тяжелого класса, если все пройдет хорошо, выведет в космос спутники JCSAT-17 (Япония) и GEO-KOMPSAT-2B (Южная Корея)

Сегодня ночью, 19 февраля в 00:18, компания Arianespace попытается вывести на геостационарную трансферную орбиту (35786×250 км с наклонением 6°) два спутника общей массой более 10 тонн. Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 ECA должен состояться с космодрома Куру во французском департаменте Гвиана - это северо-восточное побережье Южной Америки.

Стартовое окно — примерно час.

На орбиту выведут телекоммуникационный спутник связи JCSAT 17 для японского оператора и океанографический спутник GEO-Kompsat 2B для Южной Кореи.

Сначала от второй ступени отстыкуется и уйдет в космос JCSAT-17, а затем, после сброса адаптера SYLDА (используется, когда нужно установить под головным обтекателем ракеты два спутника) — второй аппарат. Постепенно спутники за счет своих двигателей округлят орбиту до геостационарной (высота 35 786 км).

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JCSAT-17 собран американцами Lockheed Martin на базе модернизированной платформы A2100 для компании SKY Perfect JSAT. Расчетный срок службы — 15 лет, стартовая масса — 5857 кг.

Спутник будет работать в S-, С- и Ku-диапазонах над 136-м меридианом восточной долготы, подавая сигнал на Японию и окружающие регионы.

Аппараты созвездия JCSAT обеспечивают глобальное покрытие:

GEO-KOMPSAT 2B (он же Cheollian 2B) — собранный в Южной Корее метеоспутник местного аэрокосмического исследовательского института, который будет следить за биологическими тенденциями в океане и мониторить события в атмосфере.

Это второй спутник программы: первый запущен в декабре 2018-го. Масса — 3379 кг, срок жизни — 10 лет.

Аппарат повесят над меридианом восточной долготы 128,2°:он сможет обмениваться данными с двумя другими GSO-спутниками наблюдения — американским TEMPO в 2022-м и европейским Sentinel-4 в 2023-м, которые, среди прочего, отслеживают распространение мелкой пыли в южнокорейско-японском регионе.

Подробно о ракете Ariane 5 в ее тяжелой конфигурации ECA мы писали ранее.

Смотрите видео: Ступень ракеты SpaceX промахнулась мимо площадки в океане

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Теги: Ariane 5, Куру, спутник, космос, запуск, ракета, arianespace, JCSAT-17, GEO-KOMPSAT-2B
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