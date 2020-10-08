Рекордное поражение сборной. Франция 7:1 Украина – видео всех голов

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Ослабленная беспрецедентными кадровыми потерями сборная Украины капитулировала перед чемпионами мира – сборной Франции

Сборная Украины по футболу со счетом 7:1 проиграла сборной Франции в товарищеском матче. Поражение от действующих чемпионов мира стало крупнейшим за всю историю существования национальной команды.

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Украинцы вышли на поединок в абсолютно экспериментальном составе, за главную команду страны дебютировали сразу несколько футболистов, в том числе 18-летний центральный защитник Илья Забарный. Из-за травм и коронавируса выбыли 14 игроков сборной – на матч был заявлен (но так и не появился на поле) даже тренер и в прошлом легендарный вратарь Александр Шовковский.

С первых минут украинцам не хватало сыгранности. В то же время Франция поймала кураж.

Уже на 9-й минуте 17-летний вундеркинд Эдуарду Камавинга оказался расторопнее всех в штрафной и "размочил" счет. На 24-й и 33-й отличился капитан французов Оливье Жиру, который проводил 100-й матч в составе сборной. На 39-й минуте хет-трик у юбиляра "украл" Виталий Миколенко, срезав мяч в собственные ворота. Жиру "поблагодарил" юного украинца, похлопав его по голове. Результат первого тайма – 4:0.

На 53-й Виктор Цыганков сольно прошел по центру, пробил под опорную ногу вратарю и отквитал один гол. Однако на 65-й Корентен Толиссо бильярдным ударом забил пятый мяч французов. На 82-й Килиан Мбаппе в одиночку накрутил всю оборону и забил в стиле "зубастика" Роналдо. На 89-й Антуан Гризманн поставил точку в матче: отличиться ему помог рикошет от Забарного.

7:1. Украина рекордно проигрывает и продолжает готовиться к матчам Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). 

В расположение команды в Киеве прибудет вратарь "Зари" Никита Шевченко, сообщала вчера пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Также еще могут присоединиться четыре игрока "Шахтера", которые находится на самоизоляции. На сегодня запланирован повторный тест на коронавирус, первый – показал отрицательный результат. 

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Теги: Украина, футбол, франция, видео, сборная украины, сборная франции, голы, обзор
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