23-летний россиянин Давид Паравян проиграл одну из партий 19-летнему украинцу Кириллу Шевченко на чемпионате мира по шахматам в Варшаве. На поражение он отреагирвал гневно – нервно бросил на стол шахматные фигуры.

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На турнире во время игры в быстрые шахматы россиянин имел выигрышную позицию, победить помешал цейтнот (дефицит времени). Паравян хотел вместо пешки поставить второго ферзя, но нужной фигуры рядом не оказалось. Он остановил часы, подождал, когда ему передадут ферзя, но поставить фигуру не успел – время игры истекло.

Досадное поражение разозлило россиянина. Спустя несколько секунд он успокоился и пожал руку украинскому сопернику, который одержал победу.

На чемпионате по шахматам в Варшаве произошло еще одно курьезное событие - польский гроссмейстер Павел Тецлаф упал со стула. Соперник попытался подать ему руку, но падения избежать не удалось.

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Яна Катасонова

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