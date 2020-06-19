Сегодня Америка празднует "второй День независимости США" – видео

Сегодня, 19 июня, в США отмечают День Свободы - неофициальный на федеральной уровне, но признаваемый на локальном праздник освобождения порабощенных афроамериканцев. Джунтинс (Juneteenth) считается самым продолжительным афроамериканским праздником. Голос Америки рассказал историю этого дня.

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19 июня 1865 года генерал армии Союза Гордон Грейнджер объявил в городе Галвестон, что все рабы в Техасе теперь свободны. Распространено заблуждение, что этот день знаменует конец рабства в США, которое официально не прекращалось до декабря того же года.

Отмечается в третье воскресенье июня. В эти дни играют в бейсбол, ходят на рыбалку, пикники, лекции, выставки, родео, поют традиционные песни, устраивают уличные ярмарки с кулинарными изысками, семейные встречи, вечеринки в парках, исторические реконструкции и так далее. Традиционный напиток на празднике - клубничная содовая.

Реконструкция объявления генерала Грейнджера (видео – Galveston TV):

Джунтинс официально признан в 49 из 50 штатов США - кроме Гавайев. Южная и Северная Дакоты признали его только в 2020-м.

Активисты призывают Конгресс США к признанию Джунтинс национальным праздником.

Празднование проходит на фоне массовых протестов в США и преимущественно развитых странах Запада против расизма и произвола полиции против чернокожих, которые основаны на движении Black Lives Matter.

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