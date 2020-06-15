Макрон заявил, что Франция не уберет памятники из-за протестов против расизма

Фото: ЕРА

Франция не будет убирать памятники историческим личностям из-за волны протестов против расизма. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, пишет Deutsche Welle.

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"Мы не сотрем ни одно имя" из своей истории, подчеркнул он в телеобращении к нации.

Это сделано после вандализма в соседней Британии и ряде других стран, где протестующие обрисовывают и сбрасывают памятники исторических личностей, которые так или иначе связаны с проявлениями расизма и/или угнетением неевропейцев. В преддверии новых протестов британские власти вынуждены были скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинсона Черчилля.

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Макрон заверил при этом, что власти "не пойдут на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией".

"Мы - нация, где каждый, вне зависимости от происхождения и вероисповедания, может найти себе место", - заявил он.

Французский президент добавил, что некие "сепаратисты" могут воспользоваться борьбой с расизмом для своих целей.

Во многих странах Запада, преимущественно развитых, последние недели проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия, которые иногда перерастают в погромы.

Они начались в США после убийства при задержании чернокожего Джорджа Флойда.

14 июня 2020-го в Атланте полиция застрелила другого афроамериканца, который угрожал патрульным: там вспыхнули новые протесты.

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