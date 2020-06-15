Макрон заявил, что Франция не уберет памятники из-за протестов против расизма

Франция не будет убирать памятники историческим личностям из-за волны протестов против расизма. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, пишет Deutsche Welle.
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"Мы не сотрем ни одно имя" из своей истории, подчеркнул он в телеобращении к нации.
Это сделано после вандализма в соседней Британии и ряде других стран, где протестующие обрисовывают и сбрасывают памятники исторических личностей, которые так или иначе связаны с проявлениями расизма и/или угнетением неевропейцев. В преддверии новых протестов британские власти вынуждены были скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинсона Черчилля.
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Макрон заверил при этом, что власти "не пойдут на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией".
"Мы - нация, где каждый, вне зависимости от происхождения и вероисповедания, может найти себе место", - заявил он.
Французский президент добавил, что некие "сепаратисты" могут воспользоваться борьбой с расизмом для своих целей.
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