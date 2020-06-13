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13.06.2020, 20:33

В Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фото

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В Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фото
В Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фото
В Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фотоВ Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фото

Марш против расизма и полицейской жестокости в Париже был запрещен из-за возможной угрозы местному бизнесу

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников запрещенного антирасистского марша, которые бросали камни. Об этом сообщает ВВС.

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Митинг является частью всемирного движения, вдохновленного американскими протестами Black Lives Matter. Он был организован под лозунгом "Справедливость для Адамы". Адама Траоре - молодой темнокожий житель Франции, который скончался полицейском изоляторе в 2016 году.

Тысячи активистов собрались на площади Республики в центре Парижа. Однако они были заблокированы полицией, когда маршем попытались пройти к Опере. Произошли столкновения, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ.

Агентство уточняет, что марш против расизма и полицейской жестокости был запрещен из-за возможной угрозы местному бизнесу.

Ранее французская полиция заявила, что чувствует себя оскорбленной из-за заявлений о якобы проявлениях расизма и жестокости с их стороны. В пятницу офицеры полиции провели акцию на Елисейских полях. В знак протеста они бросили свои наручники на землю.

  • 25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле мужчины, он продолжает это делать даже после того, как Флойд говорит, что ему трудно дышать. 
  • В некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.
  • Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят также в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже, Лондоне и Брюсселе.
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Теги: полиция, париж, расизм, джордж флойд, Black Lives Matter
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