В Париже полиция применила газ против участников антирасистского марша: фото

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников запрещенного антирасистского марша, которые бросали камни. Об этом сообщает ВВС.

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Митинг является частью всемирного движения, вдохновленного американскими протестами Black Lives Matter. Он был организован под лозунгом "Справедливость для Адамы". Адама Траоре - молодой темнокожий житель Франции, который скончался полицейском изоляторе в 2016 году.

Тысячи активистов собрались на площади Республики в центре Парижа. Однако они были заблокированы полицией, когда маршем попытались пройти к Опере. Произошли столкновения, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ.

Агентство уточняет, что марш против расизма и полицейской жестокости был запрещен из-за возможной угрозы местному бизнесу.

Ранее французская полиция заявила, что чувствует себя оскорбленной из-за заявлений о якобы проявлениях расизма и жестокости с их стороны. В пятницу офицеры полиции провели акцию на Елисейских полях. В знак протеста они бросили свои наручники на землю.