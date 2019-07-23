Сеул показал перехват самолетов, который отрицает РФ: видео

В сети появилось видео с перехватом в воздушном пространстве Южной Кореи российских и китайских военных самолетов. Видео опубликовало агентство Yonhapnews.

На нем показано, как в небо подняли южнокорейские истребители, которые заставили российские и китайские самолеты покинуть воздушное пространство.

Ранее сегодня сообщалось, что истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство этой страны.

Минобороны РФ отрицает, что их самолеты вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

Начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с инцидентом.