СМИ: В деле Скрипалей есть четвертый подозреваемый - видео

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По данным журналистов-расследователей, еще один подозреваемый - тоже сотрудник ГРУ России

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В деле об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери веществом "Новичок" существует четвертый подозреваемый. Об этом заявил журналист-расследователь и главный редактор The Insider Роман Доброхотов в эфире программы Настоящего времени.

По словам Доброхотова, он и другие расследователи занимаются идентификацией четвертого подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика и его дочери. Личность предполагаемого сообщника журналист не раскрыл, но заявил, что он тоже являлся сотрудником Главного разведывательного управления России.

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Ранее сегодня сообщалось, что разведывательные службы Великобритании зафиксировали "необычную активность" в посольстве России в Лондоне за несколько дней до и после отравления Скрипалей.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей. 

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). 

14 февраля Bellingcat установили, что третий подозреваемый в отравлении - Денис Сергеев (по легенде - Сергей Федотов), высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, может быть причастен к отравлению в Болгарии бизнесмена-оружейника Эмилиана Гебрева.

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Теги: Сергей Скрипаль, Новичок, отравление
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