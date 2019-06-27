Соратник Путина поглумился над ПАСЕ, пустившей к себе россиян

Один из соратников российского президента Владимира Путина, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял за "попрошайничество" европарламентариев, которые вчера вернули делегацию страны-оккупанта России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

У себя в Twitter он разместил фрагмент х/ф "12 стульев", где Остап Бендер и Киса Воробьянинов требуют денег у проезжих.

Таким образом он провел недвусмысленные параллели между главными героями фильма и ПАСЕ, где хотят, чтобы россияне внесли членский взнос. Не в последнюю очередь ради этого в Ассамблее закрыли глаза на преступления РФ, когда голосовали за возвращение ее делегации.

"В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция", - ерничает российский топ-чиновник.

Во время первых трех лет войны России против Украины Рогозин был замглавы правительства РФ.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Полномочия депутатов страны-оккупанта подтвердили. LIGA.net показала, какие страны были "за". Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ.

Видео: Киностудия Мосфильм