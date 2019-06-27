Соратник Путина поглумился над ПАСЕ, пустившей к себе россиян

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Один из главных украинофобов во власти РФ Дмитрий Рогозин высмеял тех, кто голосовал, чтобы вернуть россиян в зал Ассамблеи

Один из соратников российского президента Владимира Путина, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял за "попрошайничество" европарламентариев, которые вчера вернули делегацию страны-оккупанта России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

У себя в Twitter он разместил фрагмент х/ф "12 стульев", где Остап Бендер и Киса Воробьянинов требуют денег у проезжих.

Таким образом он провел недвусмысленные параллели между главными героями фильма и ПАСЕ, где хотят, чтобы россияне внесли членский взнос. Не в последнюю очередь ради этого в Ассамблее закрыли глаза на преступления РФ, когда голосовали за возвращение ее делегации.

"В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция", - ерничает российский топ-чиновник.

Во время первых трех лет войны России против Украины Рогозин был замглавы правительства РФ.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Полномочия депутатов страны-оккупанта подтвердилиLIGA.net показала, какие страны были "за". Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ.

Видео: Киностудия Мосфильм

Отправить:
Распечатать:
Теги: пасе, дмитрий рогозин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Кино. Эдисон соперничает с Теслой в "Войне токов": видео
Кино. Эдисон соперничает с Теслой в "Войне токов": видео
Соратник Путина поглумился над ПАСЕ, пустившей к себе россиян
Соратник Путина поглумился над ПАСЕ, пустившей к себе россиян
Rocket Lab запускает в космос "друзей" спутников-нелегалов: видео
Rocket Lab запускает в космос "друзей" спутников-нелегалов: видео
Транспорт Глава КВСЗ Зеленскому: "Сохраните то, что еще осталось в стране"
Sotheby’s и Christie’s: Зачем французам покупать аукционные дома
Мнение Sotheby’s и Christie’s: Зачем французам покупать аукционные дома
В Конгрессе США согласовали санкции против Северного потока-2
ТЭК В Конгрессе США согласовали санкции против Северного потока-2
Популярное
фото/видео
Кино. Эдисон соперничает с Теслой в "Войне токов": видео
Кино. Эдисон соперничает с Теслой в "Войне токов": видео
Соратник Путина поглумился над ПАСЕ, пустившей к себе россиян
Соратник Путина поглумился над ПАСЕ, пустившей к себе россиян 10:17
Rocket Lab запускает в космос "друзей" спутников-нелегалов: видео
Rocket Lab запускает в космос "друзей" спутников-нелегалов: видео 05:56
Под Киевом горит крупный склад секонд-хенда: фото, видео
Под Киевом горит крупный склад секонд-хенда: фото, видео 26.06.19, 21:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 