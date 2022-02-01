Американская частная компания SpaceX миллиардера Илона Маска успешно вывела на промежуточную орбиту итальянский спутник. Трансляцию миссии от зажигания до отсоединения аппарат COSMO-SkyMed SG FM2 от второй ступени ракеты вел YouTube-канал SpaceX.

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1 февраля в 01:11 по Киеву состоялся отрыв ракеты от стартовой площадки SLC-40 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В месте запуска был вечер.

Первая ступень B1052 отправилась в космос в третий раз и снова приземлилась на наземную площадку точно в 9 км на юго-юго-восток (все ее посадки произведены на эту LZ-1). Дебютировала она в апреле 2019 года как один из боковых ускорителей второго полета Falcon Heavy.

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Для компании это была 30-ая безаварийная посадка ступени кряду.

Створки обтекателя также использовались не новые: это был их четвертый полет. Их выловили в 596 км от места старта.

СПРАВКА. Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, носового обтекателя – 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой – до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее . Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, носового обтекателя – 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой – до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь

COSMO-SkyMed SG FM2 – всепогодный спутник дистанционного зондирования Земли для Итальянского космического агентства. Данные с него будут использовать в военных, гражданских и научных целях. Масса – около 2200 кг.

Выведение спутника на орбиту произошло спустя 60 минут и 10 секунд после старта на высоте 628 км и скорости 27 466 км/ч.

Поскольку компания использовала новую аппаратуру для наблюдения запуска с Земли, почти все этапы полета можно было отслеживать "вживую" в невиданных ранее подробностях в качестве 4K.

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Евгений Пилипенко

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