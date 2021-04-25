UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спас людей. В Тиране прохожий прыжком остановил машину, въехавшую в пешеходную зону: видео видео

25.04.2021, 21:41
Инцидент в Тиране (Скриншот видео Youtube/Studio ATV)
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео

В столице Албании автомобиль въехал с пешеходную зону и создал опасность для многих людей. Его смог остановить прохожий, запрыгнувший в салон через окно. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Тиране на пешеходную площадь Скандербега в центре города въехал автомобиль Citroen.

Как отмечается, на площади было довольно много людей, которые выстраивались в очередь к палаткам, где проводят вакцинацию против коронавируса.

Автомобиль хаотично двигался, создавая опасность для окружающих. Водитель не реагировал на знаки людей и не останавливался.

Машину смогли остановить только после того, как один из прохожих с разбегу запрыгнул в салон через переднее окно.

Прохожий сказал, что, по его мнению, водитель целился в толпу для возможного теракта.

Подозреваемого задержали.

По мнению албанской полиции, 32-летний подозреваемый управлял автомобилем под воздействием наркотиков.

Читайте также: Герои рядом. В Индии железнодорожник спас ребенка из-под колес поезда: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спасение Албания Тирана
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 