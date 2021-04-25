В столице Албании автомобиль въехал с пешеходную зону и создал опасность для многих людей. Его смог остановить прохожий, запрыгнувший в салон через окно. Об этом сообщает BBC.
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В Тиране на пешеходную площадь Скандербега в центре города въехал автомобиль Citroen.
Как отмечается, на площади было довольно много людей, которые выстраивались в очередь к палаткам, где проводят вакцинацию против коронавируса.
Автомобиль хаотично двигался, создавая опасность для окружающих. Водитель не реагировал на знаки людей и не останавливался.
Машину смогли остановить только после того, как один из прохожих с разбегу запрыгнул в салон через переднее окно.
Прохожий сказал, что, по его мнению, водитель целился в толпу для возможного теракта.
Подозреваемого задержали.
По мнению албанской полиции, 32-летний подозреваемый управлял автомобилем под воздействием наркотиков.
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