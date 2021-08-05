Вооруженные силы США впервые провели огневые стрельбы и испытания беспилотного танка Ripsaw M5 с пушкой калибром 30-мм. Об этом пишет The Drive.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net - только главное в вашей почте
Танк вооружен 30-мм пушкой XM813, а также спаренным пулеметом M240 калибра 7,62x51 мм. Кроме того, на машине присутствуют пусковые установки для дымовых гранат.
Сообщается, что американские войска выбрали машину Ripsaw M5 в качестве основного среднего танка-беспилотника в январе 2020 года. Ранее прототипы Ripsaw M5 уже появлялись в фильмах G.I. Джо: Возмездие, Форсаж 8: Fate of the Furious и Безумный Макс: Дорога ярости.
"Название M5 фактически связано с тем, что это пятое поколение конструкции Ripsaw, которая чаще всего характеризовалась высокой скоростью для гусеничной машины. Ранние версии могли развивать скорость до 104 км/час", – пишут журналисты.
Издание подчеркивает, что армия США планирует интегрировать парк дронов в регулярные учебные программы со следующего года.
- В январе этого года Великобританские ВВС объявили о создании собственного беспилотного самолета-истребителя Project Mosquito с компанией Spirit AeroSystems.
- Беспилотный самолет-истребитель Loyal Wingman Военно-воздушных сил Австралии совершил свой первый полет – дрон стал первым военным самолетом, спроектированным и изготовленным в Австралии за более чем 50 лет.
- Войска Украины провели испытания украинских наземных дронов. Военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым.
Читайте также: В Киеве представили украинские наземные боевые дроны – в Минобороны хотят такие в ВСУ
Комментарии