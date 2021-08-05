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США провели огневые испытания танка-беспилотника из "Безумного Макса" и "Форсажа" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 17:42
Ripsaw M5 (Фото - army.mil)
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Вооруженные силы США впервые провели огневые стрельбы и испытания беспилотного танка Ripsaw M5 с пушкой калибром 30-мм. Об этом пишет The Drive

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Танк вооружен 30-мм пушкой XM813, а также спаренным пулеметом M240 калибра 7,62x51 мм. Кроме того, на машине присутствуют пусковые установки для дымовых гранат.

Сообщается, что американские войска выбрали машину Ripsaw M5 в качестве основного среднего танка-беспилотника в январе 2020 года. Ранее прототипы Ripsaw M5 уже появлялись в фильмах G.I. Джо: Возмездие, Форсаж 8: Fate of the Furious и Безумный Макс: Дорога ярости. 

"Название M5 фактически связано с тем, что это пятое поколение конструкции Ripsaw, которая чаще всего характеризовалась высокой скоростью для гусеничной машины. Ранние версии могли развивать скорость до 104 км/час", – пишут журналисты.

Издание подчеркивает, что армия США планирует интегрировать парк дронов в регулярные учебные программы со следующего года.

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Станислав Стороженко
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армия США дрон кино вооружение испытания беспилотник Ripsaw M5
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