Вооруженные силы США впервые провели огневые стрельбы и испытания беспилотного танка Ripsaw M5 с пушкой калибром 30-мм. Об этом пишет The Drive.

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Танк вооружен 30-мм пушкой XM813, а также спаренным пулеметом M240 калибра 7,62x51 мм. Кроме того, на машине присутствуют пусковые установки для дымовых гранат.

Сообщается, что американские войска выбрали машину Ripsaw M5 в качестве основного среднего танка-беспилотника в январе 2020 года. Ранее прототипы Ripsaw M5 уже появлялись в фильмах G.I. Джо: Возмездие, Форсаж 8: Fate of the Furious и Безумный Макс: Дорога ярости.

"Название M5 фактически связано с тем, что это пятое поколение конструкции Ripsaw, которая чаще всего характеризовалась высокой скоростью для гусеничной машины. Ранние версии могли развивать скорость до 104 км/час", – пишут журналисты.

Издание подчеркивает, что армия США планирует интегрировать парк дронов в регулярные учебные программы со следующего года.

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Станислав Стороженко

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