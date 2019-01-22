Стартует Давос-2019: без Трампа, Макрона и Мэй, но с Меркель

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Некоторые мировые лидеры во главе с американским президентом решили, что участие в ВЭФ-2019 им не очень интересно, либо не в приоритете из-за проблем

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Сегодня, 22 января, в швейцарском городке Давос открывается Всемирный экономический форум. Его темой будет глобализация и формирование мировой архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции, пишет пресс-служба ВЭФ.

Форум продлится до пятницы, 25 января, включительно.

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Исполнительный директор ВЭФ Клаус Шваб отметил, что "четвертую волну глобализации" следует максимально сориентировать на благосостояние человека и сделать ее устойчивой на фоне мировой нестабильности.

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За эти несколько дней (а также дни, которые предшествуют формальному открытию) на форуме состоится более 300 сессий и бесед с участием около трех тысяч гостей.

Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко, который посетит Давос с и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун, руководителем Минфина Оксаной Маркаровой, киевским мэром Виталием Кличко, вице-премьером по евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе и другими.

Силы безопасности не дремлют (фото - ЕРА):

От участия в форуме-2019 последовательно отказались некоторые лидеры мировых держав: сначала президент США Дональд Трамп, у которого шатдаун, затем его французский коллега Эмманюэль Макрон — из-за "желтых жилетов" и других проблем, а за ними и британский премьер Тереза Мэй с Brexit. Не будет и китайского председателя Си Цзиньпина: вместо него форум посетит заместитель Ван Цишань.

Крупнейшим мировым политиком в Давосе-2019 будет канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая на отдельной сессии пообщается со Швабом.

Также приедут: японский премьер Синдзо Абэ, его голландский коллега Марк Рютте, итальянский — Джузеппе Конте, армянский Никол Пашинян, азербайджанский лидер Ильхам Алиев, президент Бразилии Жаир Болсонару и афганский президент Ашраф Гани.

Вот уже почти полвека — с 1971 года — мировые лидеры бизнеса, политики и общественные деятели посещают раз в году Давос, где обсуждают ближайшее будущее мировой экономики и координируют коллективную стратегию, чтобы "улучшить мир".

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Теги: программа, давос, Всемирный экономический форум, вэф
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