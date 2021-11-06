Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пришел в больницу, где лечат больных COVID-19. Сначала Лукашенко был в респираторе, а потом снял его. Видео опубликовано на Youtube беларуского провластного канала ONT TV Channel.
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Лукашенко посетил ковидное отделение в Орше и зашел в несколько палат.
Пациентам, которых, по их словам, "с того света вытащили", Лукашенко посоветовал побольше ходить по палате и делать приседания. Сначала он был в респираторе, а потом снял его, чтобы "доказать", что это действительно он, а не его двойник.
Зайдя в палату, где лежат "выздоравливающие" от COVID-19, Лукашенко демонстративно спустил респиратор и пожурил пациентку за плохое настроение.
- В Украине – миллионы ковид-диссидентов и антивакцинаторов. Среди них много врачей. Весной этого года Центр Разумкова провел опрос о вакцинации – 51,5% украинцев не собирались делать прививки от коронавируса.
- У антивакцинаторов мощная армия. Главное поле боя – социальные сети. СБУ регулярно сообщает об обнаружении и ликвидации мощных ботоферм, часто работающих по заказу кураторов из РФ.
- Сейчас Украина ставит рекорды по вакцинации на фоне ограничений в красных зонах для невакцинированных и людей без тестов – массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
- 3 ноября глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что около 40% депутатов Верховной Рады не прививались против COVID-19, и аргументы у них – те же, что и у других антивакцинаторов.
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