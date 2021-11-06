UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сюр. Лукашенко пришел в ковидное отделение с респиратором под носом и снял его: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 23:34
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пришел в больницу, где лечат больных COVID-19. Сначала Лукашенко был в респираторе, а потом снял его. Видео опубликовано на Youtube беларуского провластного канала ONT TV Channel.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лукашенко посетил ковидное отделение в Орше и зашел в несколько палат.

Пациентам, которых, по их словам, "с того света вытащили", Лукашенко посоветовал побольше ходить по палате и делать приседания. Сначала он был в респираторе, а потом снял его, чтобы "доказать", что это действительно он, а не его двойник.

Зайдя в палату, где лежат "выздоравливающие" от COVID-19, Лукашенко демонстративно спустил респиратор и пожурил пациентку за плохое настроение. 

Читайте также: "Места появляются, когда кто-то умирает". Что происходит в реанимациях. Рассказы врачей

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
александр лукашенко коронавирус сюр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 