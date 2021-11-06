Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пришел в больницу, где лечат больных COVID-19. Сначала Лукашенко был в респираторе, а потом снял его. Видео опубликовано на Youtube беларуского провластного канала ONT TV Channel.

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Лукашенко посетил ковидное отделение в Орше и зашел в несколько палат.

Пациентам, которых, по их словам, "с того света вытащили", Лукашенко посоветовал побольше ходить по палате и делать приседания. Сначала он был в респираторе, а потом снял его, чтобы "доказать", что это действительно он, а не его двойник.

Зайдя в палату, где лежат "выздоравливающие" от COVID-19, Лукашенко демонстративно спустил респиратор и пожурил пациентку за плохое настроение.

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Наталия Медведева

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