Радуцкий: Среди нардепов – около 40% непривитых. Говорят то, что и другие антивакцинаторы

Около 40% депутатов Верховной Рады не прививались против COVID-19, и аргументы у них – те же, что и у других антивакцинаторов. Об этом сказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью Цензору.

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Он отметил, что не знает точного количества невакцинированных нардепов – это закрытая информация, и этого никто не знает. Однако, по словам Радуцкого, который в сентябре говорил о 50% невакцинированных, сейчас этот показатель составляет около 40%. Он уточнил, что это очень приблизительный подсчет – на основании общения с людьми. Точное количество вакцинированных станет известно 15 ноября, когда в Раду будут пускать по COVID-документам.

Отвечая на вопрос, что говорят нардепы, отказывающиеся от вакцинации, Радуцкий сказал – "то же самое, что и остальные антивакцинаторы". "Депутат же – тоже живой человек", – отметил он.

По словам Радуцкого, среди депутатов "активных антиваксеров" – не больше 10-15%. Есть также категория "сомневающихся".

"Лучше, чем в целом по стране, скажем так", – добавил он, напомнив о недавнем опросе КМИС, по результатам которого около 49% украинцев не поддерживают вакцинацию (по данным свежего опроса Группы Рейтинг – 43%, – ред.).

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что среди "слуг" в Раде есть около 20-30 человек, которые отказываются предоставлять персональные данные о вакцинации.

2 ноября Рада приняла постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19. С 15 ноября в здания парламента можно будет попасть при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении.

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Оксана Житнюк

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