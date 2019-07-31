Сюр. В Москве арестован актер, сыгравший пьяного гаишника: видео

В России суд арестовал актера московского театра "Современник" Дмитрия Смолева, который сыграл пьяного полицейского, на восемь суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы. Об этом сообщила пресс-служба московского управления МВД.

"В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации, - говорится в пресс-релизе. - В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37-летний актер московского театра "Современник".

Задержанный пояснил, что форму сотрудника органов внутренних дел ему "предоставил блогер для съемок в клипе". Во время съемок, пока технический персонал "переставлял свет", актер и другие участники съемок стали "просто дурачиться". Так и появился ролик, который в МВД посчитали дискредитацией правоохранительных органов".

Ранее культурный обозреватель Слава Шадронов написал в Facebook, что полицейские задержали Смолева прямо перед спектаклем, в котором он должен был играть. Он также пояснил, что полицейские неделю искали снявшегося в ролике актера: "выясняли личность, проводили опознания".

29 июля губернатор Красноярского края страны-оккупанта РФ Александр Усс, отвечая на вопрос об экономической целесообразности тушения лесных пожаров, заявил, что лесные пожары - это "обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и где-то даже и вредно".

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