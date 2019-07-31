Сюр. В Москве арестован актер, сыгравший пьяного гаишника: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дмитрию Смолеву инкриминируют незаконное ношение формы

В России суд арестовал актера московского театра "Современник" Дмитрия Смолева, который сыграл пьяного полицейского, на восемь суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы. Об этом сообщила пресс-служба московского управления МВД.

"В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации, - говорится в пресс-релизе. - В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37-летний актер московского театра "Современник".
Задержанный пояснил, что форму сотрудника органов внутренних дел ему "предоставил блогер для съемок в клипе". Во время съемок, пока технический персонал "переставлял свет", актер и другие участники съемок стали "просто дурачиться". Так и появился ролик, который в МВД посчитали дискредитацией правоохранительных органов".

Ранее культурный обозреватель Слава Шадронов написал в Facebook, что полицейские задержали Смолева прямо перед спектаклем, в котором он должен был играть. Он также пояснил, что полицейские неделю искали снявшегося в ролике актера: "выясняли личность, проводили опознания".

29 июля губернатор Красноярского края страны-оккупанта РФ Александр Усс, отвечая на вопрос об экономической целесообразности тушения лесных пожаров, заявил, что лесные пожары - это "обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и где-то даже и вредно".

Читайте также: Сюр. Российские ведьмы провели обряд в поддержку Путина: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Москва, актер, сюр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Сюр. В Москве арестован актер, сыгравший пьяного гаишника: видео
Сюр. В Москве арестован актер, сыгравший пьяного гаишника: видео
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео
ТЭК В Сенате США поддержали санкции против Северного потока-2
Помоги Зеленскому. Выбери нормальных министров в новое правительство. Опрос
Экономика Помоги Зеленскому. Выбери нормальных министров в новое правительство. Опрос
Зеленский назначил двух новых госуполномоченных АМКУ
Экономика Зеленский назначил двух новых госуполномоченных АМКУ
Популярное
фото/видео
Сюр. В Москве арестован актер, сыгравший пьяного гаишника: видео
Сюр. В Москве арестован актер, сыгравший пьяного гаишника: видео
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство 20:59
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео 20:12
В Трускавце слуг народа учили прыгать на одной ноге: видео
В Трускавце слуг народа учили прыгать на одной ноге: видео 19:31
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 