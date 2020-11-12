Теперь овцы целы. В Японии создали роботов-волков для отпугивания медведей: видео

В японском городе Такикава придумали нетривиальный способ борьбы с медведями. Те совершали набеги в сельской местности и пожирали целые стада овец. Чтобы остановить хищных зверей, ученые создали робота-волка, пишет The Guardian.

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Внешне робот отдаленно напоминает волка, из-за чего его и окрестили соответствующим образом. Он может двигать головой и даже моргать, а когда датчики замечают активность – его глаза загораются красным светом и он начинает издавать звуки, переходящие от волчьего воя в автомобильный шум.

Первая партия роботов из 70 штук уже была раскуплена фермерами, рассказали производители. Они отметили, что к концу ноября медведи впадают в спячку, а перед этим – активно ищут еду, поэтому сейчас роботы будут пользоваться большим спросом.

В октябре 2020 года в Германии разработали робота-обезьяну "Чарли" с гибким позвоночником – видео.

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