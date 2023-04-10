UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турция поставила на вооружение новый флагман Военно-морских сил TCG Anadolu – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 20:44
TCG Anadolu (Фото: twitter/RTEdijital)
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Военно-морской флот Турции получил на вооружение новый флагман – десантный корабль TCG Anadolu (L-400). На церемонии ввода в строй TCG Anadolu выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

Эрдоган заявил, что TCG Anadolu стал первым военным кораблем в мире, предназначенным для дислокации ударных БПЛА.

"Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира", – отметил президент Турции.

Эрдоган напомнил, что строительство TCG Anadolu началось 30 апреля 2016 года. Флагман турецкого флота был спущен на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались его испытания.

Как сообщается, на корабле длиной 231 метр и шириной в 32 метра можно разместить батальон десанта.

"Корабль рассчитан в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и шести БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Корабль также может вмещать четыре катера", – рассказал Эрдоган, добавив, что на TCG Anadolu есть госпиталь с двумя операционными.

Турция поставила на вооружение новый флагман Военно-морских сил TCG Anadolu – видео
  • 28 марта турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.

Смотрите также: Турция показала видео дебютного пуска крылатой ракеты с беспилотного катера

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
флотТурциякорабльреджеп тайип эрдоганTCG Anadolu
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 