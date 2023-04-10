Турция поставила на вооружение новый флагман Военно-морских сил TCG Anadolu – видео

Военно-морской флот Турции получил на вооружение новый флагман – десантный корабль TCG Anadolu (L-400). На церемонии ввода в строй TCG Anadolu выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

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Эрдоган заявил, что TCG Anadolu стал первым военным кораблем в мире, предназначенным для дислокации ударных БПЛА.

"Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира", – отметил президент Турции.

Эрдоган напомнил, что строительство TCG Anadolu началось 30 апреля 2016 года. Флагман турецкого флота был спущен на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались его испытания.

Как сообщается, на корабле длиной 231 метр и шириной в 32 метра можно разместить батальон десанта.

"Корабль рассчитан в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и шести БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Корабль также может вмещать четыре катера", – рассказал Эрдоган, добавив, что на TCG Anadolu есть госпиталь с двумя операционными.

28 марта турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.

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Наталія Медведєва

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