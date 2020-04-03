Ученый открыл семь новых видов пауков-скакунов: видео

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Исследователь из Австралии Джозеф Шуберт открыл семь новых видов пауков-скакунов

Ученый из Австралии Джозеф Шуберт открыл семь новых видов красочных пауков-скакунов, два из них - на юго-востоке континента, где их ранее не встречали. Об этом сообщает ABC.

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Пауки-скакуны - это крошечные беспозвоночные (размером с зерно риса), которые прославились благодаря музыкальным видео, которые демонстрируют их тщательно продуманные брачные танцы.

Статья, описывающая семь новых видов пауков-скакунов, была опубликована Шубертом, который работает в Музее Виктории специалистом по энтомологии и арахнологии. Небольшое интервью с Шубертом смотрите по этой ссылке.

Один из пауков, которых обнаружил Шуберт, напоминает своим окрасом "Звездную ночь" Винсента Ван Гога, поэтому он получил название "constellatus", что в переводе с латыни означает "звездный".

Фото: скриншот из видео - YouTube/Museums Victoria

Как и многие паукообразные, пауки-скакуны ядовиты, но совершенно безвредны для человека. Их добыча состоит из мелких беспозвоночных, таких как мухи и мотыльки, но в отличие от других пауков они не используют паутину для охоты. Они медленно приближаются к своей добыче, стараясь не быть обнаруженными. 

  • В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

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Теги: наука, ученые, арахнология, пауки-скакуны, пауки-павлины
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