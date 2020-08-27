Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео

Ураган Лора, который со стороны Мексиканского залива движется к штатам Луизиана и Техас на Восточном побережье США, усилился до "чрезвычайно опасной" четвертой категории. Об этом сообщает CBS News.

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Скорость ветра внутри урагана достигает 240 км/ч, он находится на грани пятой категории отмечают в издании. Ожидается, что Лора станет самым сильным ураганом, который обрушится на США в этом году.

По последним данным Национального центра ураганов США (NHC), около часа назад Лора находилась в 120 километрах от побережья и двигалась со скоростью 15 километров в час.

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Ожидается, что через несколько часов ураган обрушится на Северо-Западное побережье Мексиканского залива "катастрофическим штормовым нагоном, сильными ветрами и внезапными наводнениями", но потом быстро ослабнет.

"Остается мало времени для защиты жизни и имущества", — предупреждают в NHC.

Прогнозируется, что центр урагана переместится над северо-западом Луизианы в четверг, через Арканзас — в четверг вечером, над серединой долины Миссисипи — в пятницу.

По крайней мере 20 миллионов человек находятся на пути Лоры, более полумиллиона жителей прибрежных штатов получили приказ об эвакуации.

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Фото - EPA