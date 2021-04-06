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"Усиливает наше превосходство". Израиль представил новый разведывательный самолет – видео видео

06.04.2021, 11:01
Фото - ВВС Израиля
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Военно-воздушные силы Израиля представили новый многоцелевой разведывательный самолет Nachshon Oron. Об этом пишет The Drive.

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Сообщается, что самолет войдет в существующий парк бортовых платформ раннего предупреждения и радиотехнической разведки – все они изготовлены на базе самолетов Gulfstream bizjet.

Помимо определения целей, в том числе находящихся в движении, "Орон", вероятно, будет служить узлом связи, связывающим различные подразделения Сил обороны Израиля в любой крупномасштабной операции.

Nachshon Oron оснащен сканирующим радаром, способным отображать наземные движущиеся цели. Помимо этого, на самолете установлен радар с синтезированной апертурой, позволяющий отслеживать наземные цели независимо от облачности.

Источники в израильских СМИ полагают, что "Орон" будет иметь особое отношение к миссиям по сбору разведданных и идентификации целей в Иране, Ираке, Йемене и других местах в регионе.

"Орон" усиливает наше превосходство и нашу способность действовать на втором и третьем уровнях, а также быстро и в течение длительного периода времени перемещаться между фронтами", – заявил глава ВВС Израиля Амикам Норкин. 

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Станислав Стороженко
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Израиль самолет разведка ввс Nachshon Oron
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