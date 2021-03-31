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Истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии сбил дрон-камикадзе йеменских повстанцев – видео видео

31.03.2021, 14:10
Фото: EPA
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Истребитель F-15 Военно-воздушных сил Саудовской Аравии сбил дрон-камикадзе повстанцев-хуситов из Йемена, которых неофициально поддерживает шиитский Иран. Об этом пишет The Drive

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Отмечается, что беспилотник принадлежит к серии Qasef – он является лишь одним из множества различных типов дронов-смертников, которыми сейчас управляют повстанцы в Йемене. 

СПРАВКА. HESA Qasef-1 - это иранский одномоторный многоцелевой тактический беспилотный летательный аппарат. Дроны этой серии находятся на вооружении армии Ирана с 1980-х годов. 

Саудовские войска стали лучше справляться с перехватом беспилотников повстанцев-хуситов, а также ракет их группировки. Однако, как сообщает издание, соотношение затрат на это противостояние твердо на стороне йеменских повстанцев.

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Станислав Стороженко
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повстанцы ввс беспилотник йемен саудовская аравия F-15
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