Истребитель F-15 Военно-воздушных сил Саудовской Аравии сбил дрон-камикадзе повстанцев-хуситов из Йемена, которых неофициально поддерживает шиитский Иран. Об этом пишет The Drive.

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Отмечается, что беспилотник принадлежит к серии Qasef – он является лишь одним из множества различных типов дронов-смертников, которыми сейчас управляют повстанцы в Йемене.

СПРАВКА. HESA Qasef-1 - это иранский одномоторный многоцелевой тактический беспилотный летательный аппарат. Дроны этой серии находятся на вооружении армии Ирана с 1980-х годов.

Саудовские войска стали лучше справляться с перехватом беспилотников повстанцев-хуситов, а также ракет их группировки. Однако, как сообщает издание, соотношение затрат на это противостояние твердо на стороне йеменских повстанцев.

Гражданская война в Йемене длится с 2014 года. С одной стороны в конфликте выступают шиитские повстанцы-хуситы, а с другой – правительственные войска Абда-Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и осуществляет точечные удары по районам, которые контролируют хуситы.

В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы, однако США обвинили в атаке Иран.

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Станислав Стороженко

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