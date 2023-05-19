В Тбилиси возле аэропорта Шота Руставели проходят протесты против возобновления авиасообщения с Россией. 19 мая в 13:17 по часовому поясу Грузии там приземлился первый за четыре года самолет из Москвы.
Приблизительно за 20 минут до прибытия рейса Москва-Тбилиси протестующие отправились в аэропорт с флагами Грузии, Украины и Евросоюза, скандируя "Русский воздушный корабль, иди на**й" и "Вам здесь не рады".
Издание Эхо Кавказа отмечает, что первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей.
Возле аэропорта уже находятся полицейские, не пускающие активистов в здание. Люди стоят рядом и поют гимн Грузии.
По состоянию на 12:30 возле аэропорта находится около 200 человек, еще часть собралась на центральной площади Грузии.
В 12:59 полиция начала задерживать митингующих.
Лидер оппозиционного движения Грузии "Дроа" Элене Хоштария 16 мая призвала единомышленников собраться 19 мая на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.
- 8 марта 2023 года глава правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе повторил тезис российской пропаганды, что война России против Украины является якобы "следствием Майдана".
- 31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой".
- 11 мая Кобахидзе заявил, что Грузия не будет вводить собственные санкции против России, поскольку это "станет наказанием для собственной страны".
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