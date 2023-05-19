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В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы. Под аэропортом начались протесты – видео видео

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19.05.2023, 13:09
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В Тбилиси возле аэропорта Шота Руставели проходят протесты против возобновления авиасообщения с Россией. 19 мая в 13:17 по часовому поясу Грузии там приземлился первый за четыре года самолет из Москвы.

Приблизительно за 20 минут до прибытия рейса Москва-Тбилиси протестующие отправились в аэропорт с флагами Грузии, Украины и Евросоюза, скандируя "Русский воздушный корабль, иди на**й" и "Вам здесь не рады".

Издание Эхо Кавказа отмечает, что первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей.

Возле аэропорта уже находятся полицейские, не пускающие активистов в здание. Люди стоят рядом и поют гимн Грузии.

По состоянию на 12:30 возле аэропорта находится около 200 человек, еще часть собралась на центральной площади Грузии.

В 12:59 полиция начала задерживать митингующих.

СПРАВКА. 10 мая российский диктатор Владимир Путин снял действовавший с 2019 года запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. 15 мая Грузия дала добро на возобновление полетов из РФ. 16 мая Агентство гражданской авиации Грузии разрешило еще одной авиакомпании совершать регулярные рейсы в Россию. В ЕС раскритиковали решение грузинских властей, заявив, что политика страны становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС.

Лидер оппозиционного движения Грузии "Дроа" Элене Хоштария 16 мая призвала единомышленников собраться 19 мая на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.

Читайте также: Грузия разрешила рейсы авиакомпании, летавшей в Крым

Милана Головань
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