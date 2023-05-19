У Тбілісі біля аеропорту Шота Руставелі відбуваються протести проти відновлення авіасполучення з Росією. 19 травня о 13:17 за часовим поясом Грузії там приземлився перший за чотири роки літак із Москви.

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Приблизно за 20 хвилин до прибуття рейсу Москва-Тбілісі протестувальники вирушили до аеропорту з прапорами Грузії, України та Євросоюзу, скандуючи "Русский воздушный корабль, иди на**й" та "Вам тут не рады".

Видання Ехо Кавказу зазначає, що першим рейсом із Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків і громадських діячів.

Біля аеропорту вже знаходяться поліціянти, які не пускають активістів до будівлі. Люди стоять поруч та співають гімн Грузії.

Станом на 12:30 біля аеропорту знаходиться близько 200 людей, ще частина зібралася на центральній площі Грузії.

О 12:59 поліція почала затримувати мітингувальників.

ДОВІДКА. 10 травня російський диктатор . 10 травня російський диктатор Володимир Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії, що діяла з 2019 року. 15 травня Грузія дала добро на відновлення польотів із РФ. 16 травня Агентство цивільної авіації Грузії дозволило ще одній авіакомпанії здійснювати регулярні рейси до Росії. У ЄС розкритикували рішення грузинської влади, заявивши, що політика країни стає дедалі більш неузгодженою з відповідними політиками ЄС.

Лідерка опозиційного руху Грузії "Дроа" Елене Хоштарія 16 травня закликала однодумців зібратися 19 травня на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.

8 березня 2023 року голова керівної партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе повторив тезу російської пропаганди, що війна Росії проти України є нібито "наслідком Майдану".

31 березня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі і сказала, що той "говорить однією мовою з Москвою".

11 травня Кобахідзе заявив, що Грузія не вводитиме власних санкцій проти Росії, оскільки це "стане покаранням для власної країни".

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