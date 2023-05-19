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У Тбілісі приземлився перший літак з Москви. Під аеропортом почалися протести — відео видео

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19.05.2023, 13:09
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У Тбілісі біля аеропорту Шота Руставелі відбуваються протести проти відновлення авіасполучення з Росією. 19 травня о 13:17 за часовим поясом Грузії там приземлився перший за чотири роки літак із Москви.

Приблизно за 20 хвилин до прибуття рейсу Москва-Тбілісі протестувальники вирушили до аеропорту з прапорами Грузії, України та Євросоюзу, скандуючи "Русский воздушный корабль, иди на**й" та "Вам тут не рады".

Видання Ехо Кавказу зазначає, що першим рейсом із Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків і громадських діячів.

Біля аеропорту вже знаходяться поліціянти, які не пускають активістів до будівлі. Люди стоять поруч та співають гімн Грузії.

Станом на 12:30 біля аеропорту знаходиться близько 200 людей, ще частина зібралася на центральній площі Грузії.

О 12:59 поліція почала затримувати мітингувальників. 

ДОВІДКА. 10 травня російський диктатор Володимир Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії, що діяла з 2019 року. 15 травня Грузія дала добро на відновлення польотів із РФ. 16 травня Агентство цивільної авіації Грузії дозволило ще одній авіакомпанії здійснювати регулярні рейси до Росії. У ЄС розкритикували рішення грузинської влади, заявивши, що політика країни стає дедалі більш неузгодженою з відповідними політиками ЄС.

Лідерка опозиційного руху Грузії "Дроа" Елене Хоштарія 16 травня закликала однодумців зібратися 19 травня на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.

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Мілана Головань
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