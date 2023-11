В ирландском Дублине 23 ноября вооруженный ножом мужчина напал на детей возле школы, в результате чего трое учеников и их учительница пострадали. Инцидент спровоцировал жестокие беспорядки в центре города, передает Reuters.

Нападающего смог остановить мотоциклист, ударив его шлемом.

После эпизода в сети распространилась информация, что преступник – мигрант, хотя полиция Дублина не комментирует национальность задержанного.

На улицы города вышли не менее 200 человек, которые, выкрикивая лозунги против мигрантов, разбивали витрины и грабили магазины. Сгорели несколько автомобилей, в том числе машина местных полицейских.

"Это позорные сцены. Мы имеем дело с абсолютно безумной, хулиганской группировкой, управляемой ультраправой идеологией, которая прибегает к серьезному насилию", – заявил журналистам комиссар полиции Дрю Гаррис после того, как на восстановление общественного порядка направили 400 офицеров.

Disturbing scenes in Dublin City center this evening.



Garda Commissioner Drew Harris condemns the scenes as a "hooligan faction driven by far-right ideology".



We advise everyone to avoid Parnell St, O’Connell St, Abbey St & the surrounding areas. Stay safe.#DublinRiots pic.twitter.com/r2Xc9vaGQV