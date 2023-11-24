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В Дублине мужчина с ножом напал на детей. Произошли беспорядки, город в огне – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 16:50
Видео: Meduza
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В ирландском Дублине 23 ноября вооруженный ножом мужчина напал на детей возле школы, в результате чего трое учеников и их учительница пострадали. Инцидент спровоцировал жестокие беспорядки в центре города, передает Reuters.

Нападающего смог остановить мотоциклист, ударив его шлемом.

После эпизода в сети распространилась информация, что преступник – мигрант, хотя полиция Дублина не комментирует национальность задержанного.

На улицы города вышли не менее 200 человек, которые, выкрикивая лозунги против мигрантов, разбивали витрины и грабили магазины. Сгорели несколько автомобилей, в том числе машина местных полицейских.

"Это позорные сцены. Мы имеем дело с абсолютно безумной, хулиганской группировкой, управляемой ультраправой идеологией, которая прибегает к серьезному насилию", – заявил журналистам комиссар полиции Дрю Гаррис после того, как на восстановление общественного порядка направили 400 офицеров.

При этом в Дублине нет ультраправых партий или политиков, избранных в парламент, но небольшие антииммигрантские протесты участились за последний год.

"Существует группа людей, головорезов, преступников, которые используют это ужасное нападение, чтобы посеять рознь. Полиция использует все возможные силы для восстановления порядка. С этим нельзя мириться ", – заявила журналистам министр юстиции Хелен Макенти.

  • 17 ноября 2023 года полицейские ликвидировали мужчину, который вечером 16 октября застрелил двух мужчин и ранил женщину в Брюсселе неподалеку от стадиона имени Короля Бодуэна, где проходил футбольный матч Бельгия – Швеция. Сам нападающий заявлял, что совершенное им убийство двух человек – это "месть Евросоюзу за поддержку Израиля и смерти мусульман".

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Милана Головань
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