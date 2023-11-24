В ирландском Дублине 23 ноября вооруженный ножом мужчина напал на детей возле школы, в результате чего трое учеников и их учительница пострадали. Инцидент спровоцировал жестокие беспорядки в центре города, передает Reuters.

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Нападающего смог остановить мотоциклист, ударив его шлемом.

После эпизода в сети распространилась информация, что преступник – мигрант, хотя полиция Дублина не комментирует национальность задержанного.

На улицы города вышли не менее 200 человек, которые, выкрикивая лозунги против мигрантов, разбивали витрины и грабили магазины. Сгорели несколько автомобилей, в том числе машина местных полицейских.

"Это позорные сцены. Мы имеем дело с абсолютно безумной, хулиганской группировкой, управляемой ультраправой идеологией, которая прибегает к серьезному насилию", – заявил журналистам комиссар полиции Дрю Гаррис после того, как на восстановление общественного порядка направили 400 офицеров.

Disturbing scenes in Dublin City center this evening.



Garda Commissioner Drew Harris condemns the scenes as a "hooligan faction driven by far-right ideology".



We advise everyone to avoid Parnell St, O’Connell St, Abbey St & the surrounding areas. Stay safe.#DublinRiots pic.twitter.com/r2Xc9vaGQV — JOE.ie (@JOEdotie) November 23, 2023

При этом в Дублине нет ультраправых партий или политиков, избранных в парламент, но небольшие антииммигрантские протесты участились за последний год.

"Существует группа людей, головорезов, преступников, которые используют это ужасное нападение, чтобы посеять рознь. Полиция использует все возможные силы для восстановления порядка. С этим нельзя мириться ", – заявила журналистам министр юстиции Хелен Макенти.

17 ноября 2023 года полицейские ликвидировали мужчину, который вечером 16 октября застрелил двух мужчин и ранил женщину в Брюсселе неподалеку от стадиона имени Короля Бодуэна, где проходил футбольный матч Бельгия – Швеция. Сам нападающий заявлял, что совершенное им убийство двух человек – это "месть Евросоюзу за поддержку Израиля и смерти мусульман".

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