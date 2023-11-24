В ірландському Дубліні 23 листопада озброєний ножем чоловік напав на дітей біля школи, внаслідок чого троє учнів і їхня вчителька постраждали. Інцидент спровокував жорстокі заворушення в центрі міста, передає Reuters.

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Нападника зміг зупинити мотоцикліст, ударивши його шоломом.

Після епізоду у мережі поширилася інформація, що злочинець – мігрант, хоча поліція Дубліна не коментує національність затриманого.

На вулиці міста вийшли щонайменше 200 осіб, які, вигукуючи гасла проти мігрантів, били вітрини та грабували магазини. Згоріли кілька автомобілів, серед них і машина місцевих поліціянтів.

"Це ганебні сцени. Ми маємо справу з абсолютно божевільним, хуліганським угрупованням, керованим ультраправою ідеологією, яке вдається до серйозного насильства", – заявив журналістам комісар поліції Дрю Гарріс після того, як на відновлення громадського порядку направили 400 офіцерів.

Disturbing scenes in Dublin City center this evening.



Garda Commissioner Drew Harris condemns the scenes as a "hooligan faction driven by far-right ideology".



We advise everyone to avoid Parnell St, O’Connell St, Abbey St & the surrounding areas. Stay safe.#DublinRiots pic.twitter.com/r2Xc9vaGQV — JOE.ie (@JOEdotie) November 23, 2023

Разом з тим у Дубліні немає ультраправих партій чи політиків, обраних до парламенту, але невеликі антиіммігрантські протести почастішали за останній рік.

"Існує група людей, головорізів, злочинців, які використовують цей жахливий напад, щоб посіяти ворожнечу. Поліція використовує всі можливі сили для відновлення порядку. З цим не можна миритися", – заявила журналістам міністерка юстиції Хелен Макенті.

17 листопада 2023 року поліціянти ліквідували чоловіка, який увечері 16 жовтня застрелив двох чоловіків і поранив жінку у Брюсселі неподалік від стадіону імені Короля Бодуена, де відбувався футбольний матч Бельгія – Швеція. Сам нападник заявляв, що скоєне ним убивство двох людей – це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман".

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