RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Дубліні чоловік з ножем напав на дітей. Сталися заворушення, місто у вогні – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 16:50
Відео: Meduza
Удар HIMARS вщент розбив командно-штабну машину росіян на Донбасі – відео ССО
Удар HIMARS вщент розбив командно-штабну машину росіян на Донбасі – відео ССО
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

В ірландському Дубліні 23 листопада озброєний ножем чоловік напав на дітей біля школи, внаслідок чого троє учнів і їхня вчителька постраждали. Інцидент спровокував жорстокі заворушення в центрі міста, передає Reuters.

Нападника зміг зупинити мотоцикліст, ударивши його шоломом. 

Після епізоду у мережі поширилася інформація, що злочинець – мігрант, хоча поліція Дубліна не коментує національність затриманого.

На вулиці міста вийшли щонайменше 200 осіб, які, вигукуючи гасла проти мігрантів, били вітрини та грабували магазини. Згоріли кілька автомобілів, серед них і машина місцевих поліціянтів.

"Це ганебні сцени. Ми маємо справу з абсолютно божевільним, хуліганським угрупованням, керованим ультраправою ідеологією, яке вдається до серйозного насильства", – заявив журналістам комісар поліції Дрю Гарріс після того, як на відновлення громадського порядку направили 400 офіцерів.

Разом з тим у Дубліні немає ультраправих партій чи політиків, обраних до парламенту, але невеликі антиіммігрантські протести почастішали за останній рік. 

"Існує група людей, головорізів, злочинців, які використовують цей жахливий напад, щоб посіяти ворожнечу. Поліція використовує всі можливі сили для відновлення порядку. З цим не можна миритися", – заявила журналістам міністерка юстиції Хелен Макенті. 

  • 17 листопада 2023 року поліціянти ліквідували чоловіка, який увечері 16 жовтня застрелив двох чоловіків і поранив жінку у Брюсселі неподалік від стадіону імені Короля Бодуена, де відбувався футбольний матч Бельгія – Швеція. Сам нападник заявляв, що скоєне ним убивство двох людей – це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман".

Читайте також: Сектор Гази. Моравецький каже, що до Європи мігрують "ісламські бойовики й терористи"

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дітимігрантнападірландіядублін

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 