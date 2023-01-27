В столице Ирана злоумышленник пришел в посольство Азербайджана с автоматом и открыл стрельбу: убит начальник службы безопасности, двое охранников ранены, пишет иранское госагентство Tasmin.
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Судя по видео с камеры наблюдения, мужчина был вооружен автоматом Калашникова.
Агентство уточняет, что злоумышленника удалось задержать.
В кадре один из охранников в белой рубашке набросился на него и попытался скрутить, однако неясно, удалось ли ему – ролик обрывается.
Позднее выяснилось, что мужчина объяснил атаку "личными проблемами и проблемами в семье". Не уточняется, что именно спровоцировало его на нападение.
В полиции сообщили, что он вошел в посольство со своими двумя детьми.
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