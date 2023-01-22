Иран грозит выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает Anadolu.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Министр сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В ответ на вопрос журналиста информагентства ISNA о возможности выхода Ирана из ДНЯО Абдоллахиян заявил, если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".
В 2007 году Иран уже угрожал мировому сообществу пересмотрит свое членство в ДНЯО в том случае, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.
Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас является 191 страна.
- В августе 2022 года Россия заблокировала принятие итогового документа обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, потому что в нем содержалась критика российской оккупации Запорожской АЭС.
- В ноябре Тегеран заявил, что намерен увеличить производство обогащенного урана, несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству.
- 5 января 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бескомпромиссно бороться с попытками Ирана создать ядерное оружие.
Комментарии