Иран грозит выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает Anadolu.

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Министр сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В ответ на вопрос журналиста информагентства ISNA о возможности выхода Ирана из ДНЯО Абдоллахиян заявил, если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".

В 2007 году Иран уже угрожал мировому сообществу пересмотрит свое членство в ДНЯО в том случае, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас является 191 страна.

В августе 2022 года Россия заблокировала принятие итогового документа обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, потому что в нем содержалась критика российской оккупации Запорожской АЭС.

В ноябре Тегеран заявил, что намерен увеличить производство обогащенного урана, несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству.

5 января 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бескомпромиссно бороться с попытками Ирана создать ядерное оружие.

Сергій Бережний

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