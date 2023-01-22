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Иран грозит выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 17:35
Иран грозит выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия - Фото
Хосейн Амир Абдоллахиян (фото - его страница в Twitter)

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает Anadolu.

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Министр сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В ответ на вопрос журналиста информагентства ISNA о возможности выхода Ирана из ДНЯО Абдоллахиян заявил, если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".

В 2007 году Иран уже угрожал мировому сообществу пересмотрит свое членство в ДНЯО в том случае, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас является 191 страна.

Сергій Бережний
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Хосейн Амир Абдоллахиян Иран ДНЯО ядерная угроза Ближний Восток
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