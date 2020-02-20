В Канаде произошло массовое ДТП: столкнулись сотни машин, есть погибшие – видео

В Канаде, под Монреалем (провинция Квебек), произошло массовое ДТП с участием более 200 автомобилей, в котором погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает CNN.

Около 100 человек доставили в больницы: девять из них получили серьезные ранения.

По предварительным данным, авария произошла из-за сильного снежного шквала, который резко накрыл автомагистраль А15 со стороны реки Святого Лаврентия, вызвав почти полное отсутствие видимости.

Смотрите также: 3454 жертв в год. От чего гибнут на дорогах украинцы: инфографика

Спасатели несколько часов расчищали дорогу, разлив дизельного топлива осложнял им работу.

Это зимой Канаду накрывают рекордные снегопады. В январе улицы на острове Ньюфаундленд буквально утонули в снегу, а люди оказались заблокированными в собственных домах.

Читайте также: Два украинца погибли в автокатастрофе в Венгрии, семь в больнице

Видео: Global News/YouTube