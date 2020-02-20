В Канаде произошло массовое ДТП: столкнулись сотни машин, есть погибшие – видео

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Под Монреалем столкнулись более 200 автомобилей, около сотни людей ранены, как минимум два человека погибли

В Канаде, под Монреалем (провинция Квебек), произошло массовое ДТП с участием более 200 автомобилей, в котором погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает CNN.

Около 100 человек доставили в больницы: девять из них получили серьезные ранения.

По предварительным данным, авария произошла из-за сильного снежного шквала, который резко накрыл автомагистраль А15 со стороны реки Святого Лаврентия, вызвав почти полное отсутствие видимости.

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Спасатели несколько часов расчищали дорогу, разлив дизельного топлива осложнял им работу.

  • Это зимой Канаду накрывают рекордные снегопады. В январе улицы на острове Ньюфаундленд буквально утонули в снегу, а люди оказались заблокированными в собственных домах.

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Видео: Global News/YouTube

 

 

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Теги: дтп, Квебек, авария, снег, шквал, монреаль
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