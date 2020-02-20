В Канаде произошло массовое ДТП: столкнулись сотни машин, есть погибшие – видео

В Канаде, под Монреалем (провинция Квебек), произошло массовое ДТП с участием более 200 автомобилей, в котором погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает CNN.
Около 100 человек доставили в больницы: девять из них получили серьезные ранения.
По предварительным данным, авария произошла из-за сильного снежного шквала, который резко накрыл автомагистраль А15 со стороны реки Святого Лаврентия, вызвав почти полное отсутствие видимости.
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Спасатели несколько часов расчищали дорогу, разлив дизельного топлива осложнял им работу.
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Видео: Global News/YouTube