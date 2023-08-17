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В Малайзии частный самолет упал на оживленную трассу, 10 погибших – видео катастрофы видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 15:25
Видео: Malay Mail
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В Малайзии потерпел крушение и упал на автотрассу легкомоторный частный самолет. В результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает местное издание Malay Mail.

По данным Малазийского управления гражданской авиации, воздушное судно вылетело из международного аэропорта Лангкави и потерпело крушение в окрестностях города Шам Алам. Самолет направлялся в аэропорт Султан Абдульазиз Шах в Куала-Лумпуре.

Фото: Malay Mail

Журналисты сообщают, что в результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек: шесть пассажиров, два члена экипажа и двое жителей населенного пункта, где произошла катастрофа.

  • 1 марта 2023 года в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.
  • 2 июня в Индии столкнулись три поезда. В результате катастрофы погибли 288 человек.

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Милана Головань
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