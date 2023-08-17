В Малайзии потерпел крушение и упал на автотрассу легкомоторный частный самолет. В результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает местное издание Malay Mail.

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По данным Малазийского управления гражданской авиации, воздушное судно вылетело из международного аэропорта Лангкави и потерпело крушение в окрестностях города Шам Алам. Самолет направлялся в аэропорт Султан Абдульазиз Шах в Куала-Лумпуре.

Журналисты сообщают, что в результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек: шесть пассажиров, два члена экипажа и двое жителей населенного пункта, где произошла катастрофа.

Astagfirullah kejadian di Elmina kapal terbang terhempas, setakat ni terlibat motorsikal dan kapal terbang pic.twitter.com/iItJviyYDS — Qamahl.... (@qamahl) August 17, 2023

1 марта 2023 года в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.

2 июня в Индии столкнулись три поезда. В результате катастрофы погибли 288 человек.

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